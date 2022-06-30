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Путин все еще хочет "большую часть Украины": США видят три возможных сценария войны

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 30 июня 2022 10:20
Путин все еще хочет "большую часть Украины": США видят три возможных сценария войны Фото: глава разведки США Эврил Хейнс (gettyimages.com)
Автор: Мария Кучерявец

У российского диктатора Владимира Путина все еще есть желание захватить большую часть Украины". США видят три возможных сценария развития этой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы разведки США Эврил Хейнс, которую цитирует Sky News.

"Мы продолжаем находиться в положении, когда мы смотрим на президента Путина и думаем, что у него фактически те же политические цели, что и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", - говорит Хейнс.

Она также отметила, что картина войны остается "довольно мрачной", и спецслужбы США увидели три возможных сценария в ближайшей перспективе, а именно:

  • российские войска смогут достичь лишь постепенных успехов (в США такой сценарий считают наиболее вероятным),
  • крупный прорыв российских войск,
  • успех Украины в стабилизации линии фронта.

Напомним, недавно в США заявили, они не видят возможности окончания войны России против Украины до конца года, как на это надеется президент Владимир Зеленский.

Добавим, по данным Института изучения войны, российские войска продолжают наступательные операции в попытке восстановить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова, что свидетельствует, что Москва все еще имеет серьезные территориальные амбиции за пределами Донбасса.

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