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Саммит НАТО назвал единственный способ завершения войны России против Украины

Новина українською →
Мадрид, Среда 29 июня 2022 10:17
Саммит НАТО назвал единственный способ завершения войны России против Украины Фото: саммит НАТО назвал единственный способ завершения войны России против Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Единственный способ закончить войну, вызванную российским вторжением в Украину - это помочь Киеву ее выиграть. И в НАТО продолжат это делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, которого цитирует Sudinfo.

Он подчеркнул, что экономические санкции против России сильно влияют на страну, но в то же время они также сильно ударили по европейскому населению. В частности, он вспомнил "энергетическую войну", которую ведет Москва с февраля.

"Лучший способ покончить со всем этим - помочь Украине одержать победу в военном понимании. У нас нет другого выбора",- заявил министр по прибытии на саммит НАТО.

По его словам, Бельгия уже поставила военную технику в Украину и будет продолжать это делать.

Напомним, недавно сообщалось, что Бельгия передаст Украине тысячи автоматов, горючее и противотанковые средства.

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