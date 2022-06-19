Когда закончится война в Украине: в НАТО дали неутешительный прогноз

"Мы должны быть готовы к тому, что она (война - ред.) может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если расходы высокие - не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие. В то же время, это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, которые ежедневно отдают множество жизней. И если Путин сделает с этой войны вывод, что он может просто продолжать, как после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену", - рассказал Столтенберг.

Он также заявил, что в случае получения Киевом современной оружия возрастает вероятность того, что "Украина сможет снова вытеснить путинские войска с Донбасса".

"НАТО будет продолжать поддерживать Украину в ее самообороне, однако не станет стороной конфликта. Мы помогаем Киеву, но не будем посылать своих солдат в Украину", - в очередной раз отметил Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО усилило оборону, доведя число военных под командованием НАТО до 40 000.

"Мы обеспечиваем безопасность территории Альянса на суше, на море и в воздухе. Это - четкий сигнал Москве, чтобы она не имела непонимания о нашей готовности к обороне", - резюмировал Столтенберг.

Напомним, как считают международные исследователи, война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с Российской Федерацией, который будет длиться более десяти лет.

Добавим, что британский премьер Борис Джонсон призвал готовиться к длительной войне в Украине.

Подробнее о перспективах контрнаступления украинских сил и возможном затягивании войны - в материале РБК-Украина.

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