Джонсон призвал готовиться к длительной войне в Украине

Миру нужно готовиться к длительной войне России против Украины, поскольку президент РФ Владимир Путин прибегает к кампании истощения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку премьер-министра Британии Бориса Джонсона в The Times .

Джонсон отмечает, что Путину не хватит мудрости отступить и он все еще может думать, что полное завоевание Украины возможно.

"Я боюсь, что нам нужно готовиться к длительной войне, поскольку Путин прибегает к кампании истощения, пытаясь уничтожить Украину чистой жестокостью", - написал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Великобритания и другие союзники должны гарантировать, что Украина будет иметь стратегическую выносливость, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу.

"Время является жизненно важным фактором. Все будет зависеть от того, сможет ли Украина усилить способность защищать свою землю быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность к нападению", - написал Джонсон.