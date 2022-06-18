Джонсон призвал готовиться к длительной войне в Украине
Миру нужно готовиться к длительной войне России против Украины, поскольку президент РФ Владимир Путин прибегает к кампании истощения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку премьер-министра Британии Бориса Джонсона в The Times.
Джонсон отмечает, что Путину не хватит мудрости отступить и он все еще может думать, что полное завоевание Украины возможно.
"Я боюсь, что нам нужно готовиться к длительной войне, поскольку Путин прибегает к кампании истощения, пытаясь уничтожить Украину чистой жестокостью", - написал премьер-министр.
Он подчеркнул, что Великобритания и другие союзники должны гарантировать, что Украина будет иметь стратегическую выносливость, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу.
"Время является жизненно важным фактором. Все будет зависеть от того, сможет ли Украина усилить способность защищать свою землю быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность к нападению", - написал Джонсон.
Напомним, Джонсон считает, что в мире может развиться "усталость от Украины" из-за затягивание войны.
Ранее РБК-Украина писало, что 17 июня премьер-министр Великобритании приезжал в Киев с необъявленным визитом.