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Война в Украине может затянуться на 10 лет, - CNBC

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Украина, Вторник 14 июня 2022 18:53
Война в Украине может затянуться на 10 лет, - CNBC Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Международные исследователи считают, что война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с Российской Федерацией, который будет длиться более десяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Аналитики считают, что захват россиянами Северодонецка выглядит все более вероятным. В случае оккупации города вместе с Лисичанском оккупанты получат полный контроль над Луганской областью. Если россияне достигнут успеха на этом направлении, они, вероятно, переместят внимание на Донецкий регион, около половины которого уже оккупировано.

Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями в Международном институте стратегических исследований Уильям Альберке считает, что есть вероятность того, что российская линия обороны где-то упадет. Тогда оккупантам придется стягивать войска с Северодонецкого фронта и направлять их на север, в Харьков или Херсон.

Альберке выразил опасение, что если Украина не сможет разрушить часть российской линии, начнет отталкивать их армию, это заставит страну-агрессор еще сильнее уменьшить ее территориальные амбиции. Тогда может возникнуть "полупостоянный замороженный конфликт, который длится десятилетия или более".

Напомним, Северодонецк и Лисичанск - последние городе, который удерживают украинские военные в Луганской области. Председатель ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, которыми можно было добраться до Северрдонецка.

Ранее сообщалось, что российские войска оттеснили Вооруженные силы из центра Северодонецка.

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