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З закону про колаборантів хочуть прибрати кілька заборон: що зміниться

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Київ, П'ятниця 05 серпня 2022 19:08
З закону про колаборантів хочуть прибрати кілька заборон: що зміниться Фото: Кабмін пропонує змінити закон про колаборантів (kmu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів пропонує змінити закон про колаборантів, уточнивши моменти з кримінальною відповідальністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, на засіданні Кабміну схвалили законопроект про зміни до Кримінального кодексу України, які стосуються покарання для колаборантів.

Зокрема, пропонується викласти частину четверту статті 111-1 КК в новій редакції, яка дозволить вивести з-під заборони деякі види бізнесу, необхідні для забезпечення життєдіяльності окупованих територій.

"Також не буде покарана така діяльність, якщо вона не була добровільною, а здійснювалася під тиском окупаційних органів", - додав Мельничук.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що у колаборантів відбиратимуть майно, а також розповів, як це буде працювати.

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Кабінет Міністрів України
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