У коллаборантов будут отбирать имущество: в Минюсте объяснили, как это будет работать

В Украине будут отбирать имущество у людей, которые поддержали российскую агрессию или сотрудничали с оккупантами. Процесс конфискации будет состоять из трех этапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра юстиции Дениса Малюськи изданию "Радио Свобода" .

Первым этапом является введение санкций Совета нацбезопасности и обороны для взыскания в доход государства активов и имущества, принадлежащих коллаборантам.

На втором этапе Минюст собирает доказательства, что действия лица подпадают под один из 22 критериев закона о коллаборантах. Их передают в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Последний, третий, этап - это решение суда.

Малюська заверил, что данная процедура будет быстрой, а первые судебные решения будут уже через несколько недель.

"Закон устанавливает короткие сроки для рассмотрения. Это будут стремительные производства. Важно также, что Высший антикоррупционный суд - это независимый суд, это реформированный суд, к которому есть высокое доверие у общества, поэтому мы надеемся на честное и справедливое рассмотрение", - добавил министр.