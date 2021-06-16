Закон Зеленского о "суде в смартфоне" вступил в силу: когда заработает система

Закон президента Владимира Зеленского, известный как "суд в смартфоне", сегодня вступил в силу. Он внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.
Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако в силу его введут после шести месяцев со дня опубликования
В документе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.
Ею смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следователи судьи, суд, защитники и другие участники уголовного судопроизводства для реализации своих полномочий, прав и интересов.
Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда их могут передавать и в бумажной форме.
Подписанные и согласованные с помощью электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме признаются оригиналами.
Несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.
Напомним, 1 июня Верховная рада приняла соответствующий документ во втором чтении. А в конце апреля ВР приняла документ за основу.
Как писало РБК-Украина, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе. Ознакомление с делами будет проходить значительно быстрее и удобнее.
Глава Минюста также уверял, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению.