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Закон Зеленского о "суде в смартфоне" вступил в силу: когда заработает система

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Украина, Среда 16 июня 2021 08:33
Закон Зеленского о "суде в смартфоне" вступил в силу: когда заработает система Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Закон президента Владимира Зеленского, известный как "суд в смартфоне", сегодня вступил в силу. Он внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Однако в силу его введут после шести месяцев со дня опубликования

Что предусматривает закон

В документе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.

Ею смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следователи судьи, суд, защитники и другие участники уголовного судопроизводства для реализации своих полномочий, прав и интересов.

Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда их могут передавать и в бумажной форме.

Подписанные и согласованные с помощью электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме признаются оригиналами.

Несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

Напомним, 1 июня Верховная рада приняла соответствующий документ во втором чтении. А в конце апреля ВР приняла документ за основу.

Как писало РБК-Украина, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе. Ознакомление с делами будет проходить значительно быстрее и удобнее.

Глава Минюста также уверял, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению.

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