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Закон Зеленського про "суд у смартфоні" набрав чинності: коли запрацює система

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Україна, Середа 16 червня 2021 08:33
Закон Зеленського про "суд у смартфоні" набрав чинності: коли запрацює система Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Закон президента Володимира Зеленського, відомий як "суд у смартфоні", сьогодні набрав чинності. Він впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Закон набрав чинності з дня, наступного за днем ​​його оприлюднення. Однак у дію його введуть після шести місяців з дня опублікування.

Що передбачає закон

У документі прописане створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах.

Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду їх можуть передавати і в паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі визнаються оригіналами.

Несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Нагадаємо, 1 червня Верховна рада ухвалила відповідний документ у другому читанні. А в кінці квітня ВР схвалила документ за основу.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що закон вирішить відразу кілька завдань в кримінальному процесі. Ознайомлення зі справами буде проходити значно швидше і зручніше.

Глава Мін'юсту також запевняв, що система електронного кримінального провадження уже майже готова до застосування.

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