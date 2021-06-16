Закон Зеленського про "суд у смартфоні" набрав чинності: коли запрацює система
Закон президента Володимира Зеленського, відомий як "суд у смартфоні", сьогодні набрав чинності. Він впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.
Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".
Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення. Однак у дію його введуть після шести місяців з дня опублікування.
Що передбачає закон
У документі прописане створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах.
Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.
Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду їх можуть передавати і в паперовій формі.
Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі визнаються оригіналами.
Несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
Нагадаємо, 1 червня Верховна рада ухвалила відповідний документ у другому читанні. А в кінці квітня ВР схвалила документ за основу.
Як писало РБК-Україна, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що закон вирішить відразу кілька завдань в кримінальному процесі. Ознайомлення зі справами буде проходити значно швидше і зручніше.
Глава Мін'юсту також запевняв, що система електронного кримінального провадження уже майже готова до застосування.