Закон Зеленского об олигархах требует доработки, - комитет Рады

Комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС дал заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №5599 об олигархах. Члены комитета отметили, что документ нуждается в доработке.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Законопроект №5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации (с ЕС, - ред.), но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)", - указано в сообщении.

Также при доработке члены комитета рекомендуют учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516.

В комитете подчеркнули, что закон требует заключения Уполномоченного ВР по правам человека.