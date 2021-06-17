Закон Зеленского об олигархах требует доработки, - комитет Рады

Комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС дал заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №5599 об олигархах. Члены комитета отметили, что документ нуждается в доработке.
"Законопроект №5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации (с ЕС, - ред.), но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)", - указано в сообщении.
Также при доработке члены комитета рекомендуют учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516.
В комитете подчеркнули, что закон требует заключения Уполномоченного ВР по правам человека.
В комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект президента об олигархах в первом чтении планируют принять уже до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.
Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада может принять закон президента об олигархах за основу до конца этой сессии.
К тому же ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук также прокомментировал судьбу этого закона. Он заявил, что голосование за закон об олигархах не будут затягивать.