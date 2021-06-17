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Закон Зеленського про олігархів потребує доопрацювання, - комітет Ради

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Україна, Четвер 17 червня 2021 16:47
Закон Зеленського про олігархів потребує доопрацювання, - комітет Ради Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС дав висновок по законопроекту президента Володимира Зеленського №5599 про олігархів. Члени комітету зазначили, що документ потребує доопрацювання.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Законопроект №5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію (з ЄС, - ред.), але потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності, повного врахування положень Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних)", - вказано у повідомленні.

Також при доопрацюванні члени комітету рекомендують врахувати Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт та рекомендації Парламентської Асамблеї РЄ №1516.

У комітеті підкреслили, що закон потребує висновку Уповноваженого ВР з прав людини.

У коментарі РБК-Україна заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що законопроект президента про олігархів у першому читанні планують ухвалити вже до кінця поточної сесії, яка завершується у середині липня.

Нагадаємо, раніше глава партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко заявив, що Рада може ухвалити закон президента про олігархів за основу до кінця цієї сесії.

До того ж раніше перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук також прокоментував долю цього закону. Він заявив, що голосування за закон про олігархів не будуть затягувати.

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