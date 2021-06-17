Закон Зеленського про олігархів потребує доопрацювання, - комітет Ради

Комітет Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС дав висновок по законопроекту президента Володимира Зеленського №5599 про олігархів . Члени комітету зазначили, що документ потребує доопрацювання.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Законопроект №5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію (з ЄС, - ред.), але потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності, повного врахування положень Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних)", - вказано у повідомленні.

Також при доопрацюванні члени комітету рекомендують врахувати Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт та рекомендації Парламентської Асамблеї РЄ №1516.

У комітеті підкреслили, що закон потребує висновку Уповноваженого ВР з прав людини.