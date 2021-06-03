Закон Зеленского об олигархах: мнение всех фракций и групп Рады

"Слуга народа"

Как рассказала заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук, в монобольшинстве рассчитывают до середины июля проголосовали законопроект хотя бы в первом чтении.

Как рассказал источник в руководстве фракции СН, голосов должно хватить, причем с запасом - только в пропрезидентской политсиле их может набраться до двух сотен.

"Батькивщина"

Как рассказал заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, нардепы из его политсилы еще не успели обсудить законопроект, но, по его мнению, этот документ - не о деолигархизации.

"Если они действительно хотели деолигархизацию, тогда нужно реально антитрастовое законодательство и регулирование антимонопольной деятельности. Этого нет в законопроекте. Второе-сверхприбыль тех, кого называют олигархами, через офшоры", - пояснил он.

В документе, по словам Соболева, также нет изменений, которые помогли бы бороться с уклонением от уплаты налогов через офшорные или полуофшорные юрисдикции.

ОПЗЖ

В "Оппозиционной платформе - За життя" также еще не обсуждали законопроект Зеленского и свою позицию по нему. Нардеп от ОПЗЖ Александр Качный отметил, что фракция будет поддерживать все законопроекты, нацеленные против монополизации отраслей экономики Украины.

"Но то, что мы уже видели - это не борьба с олигархами, а зачистка места для представителей власти и президента", - сказал он.

"Евросолидарность"

Во фракции "ЕС" заявили, что предложенную Зеленским редакцию документа точно не поддержат. Депутат от "Евросолидарности" Ростислав Павленко пояснил, что фракция видит риск в СНБО.

"СНБО получает фактически псевдосудебные полномочия, чтобы принимать решения об ограничении прав и свобод граждан, кем бы они не были, по политическим мотивам", - отметил нардеп.

"Голос"

Фракция "Голос" вообще планирует внести в парламент альтернативный президентскому законопроект о деолигархизации.

"Президент обещал украинцам, что будет жесткий закон. Но в результате мы видим "пустышку", с которой все смеются, а в первую очередь - сами олигархи. Наверное, президент решил заменить СНБО и суды, и АМКУ, и правоохранителей. Таким образом, закон не только не поборет олигархов, но даже может создать новых", - сказал глава фракции Ярослав Железняк.

Депутатские группы "Довира" и "За майбутнє"

В группе "За майбутнє" еще не успели обсудить документ. Представитель депутатской группы Дмитрий Лубинец весьма скептически оценил законопроект Зеленского, так как, по его мнению, там достаточно размыты критерии олигарха.

"Это выглядит как пиар-история, что якобы президент будет бороться с олигархами", - сказал он.

Не обсуждали законопроект Зеленского и в парламентской группе "Довира". Нардеп Павел Бакунец отметил, что в ближайшее время эксперты группы сформируют свою позицию по документу.

"Мы обсуждали идею и суть этого документа и воспринимаем его положительно. Думаю, если его нормы не будут противоречить Конституции, то нужно найти какой-либо правовой механизм, чтобы уменьшить влияние олигархов, нескольких людей - на социальную, экономическую и политическую жизнь в стране", - добавил Бакунец.