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Закон Зеленского о коренных народах уже появился в Раде

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Киев, Вторник 18 мая 2021 17:12
Закон Зеленского о коренных народах уже появился в Раде Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский уже внес в Верховную раду проект закона о коренных народах. Проект зарегистрирован под №5506.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Текст документа на сайте ВР в настоящее время отсутствует. Президент определил закон как неотложный.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее днем Зеленский анонсировал, что сегодня внесет на рассмотрение Рады неотложный законопроект о коренных народах. Он надеется, что нардепы закрепят статус коренных народов Украины.

Глава государства отметил, что восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа предусматривает Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработало проект концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года. Это один из шагов деоккупации Крыма, отмечали в ведомстве.

Так, ранее президент Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя.

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