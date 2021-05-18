Закон Зеленского о коренных народах уже появился в Раде
Президент Владимир Зеленский уже внес в Верховную раду проект закона о коренных народах. Проект зарегистрирован под №5506.
Текст документа на сайте ВР в настоящее время отсутствует. Президент определил закон как неотложный.
Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Напомним, ранее днем Зеленский анонсировал, что сегодня внесет на рассмотрение Рады неотложный законопроект о коренных народах. Он надеется, что нардепы закрепят статус коренных народов Украины.
Глава государства отметил, что восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа предусматривает Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.
Как писало РБК-Украина, в начале апреля Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработало проект концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года. Это один из шагов деоккупации Крыма, отмечали в ведомстве.
Так, ранее президент Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя.