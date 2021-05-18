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Закон Зеленського про корінні народи уже з'явився у Раді

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 17:12
Закон Зеленського про корінні народи уже з'явився у Раді Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський вже вніс до Верховної Ради проект закону про корінні народи. Проект зареєстрований під №5506.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Текст документа на сайті ВР на даний час відсутня. Президент визначив закон як невідкладний.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше вдень Зеленський анонсував, що сьогодні внесе на розгляд Ради невідкладний законопроект про корінні народи. Він сподівається, що нардепи закріплять статус корінних народів України.

Глава держави зазначив, що відновлення і забезпечення прав кримських татар як корінного народу передбачає Стратегія деокупації і реінтеграції Криму та Севастополя.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробило проект концепції розвитку і популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року. Це один з кроків деокупації Криму, відзначали у відомстві.

Так, раніше президент України затвердив Стратегію деокупації Криму і Севастополя.

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