Зеленский заявил, что сегодня внесет в Раду закон о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня внесет на рассмотрение Рады неотложный законопроект о коренных народах . Он надеется, что нардепы закрепят статус коренных народов Украины.

Об этом президент заявил в видеообращении.

Зеленский отметил, что восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа предусмотрен Стратегий деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. "Ею предусмотрен основной приоритет - восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа", - уточнил президент.

"Сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах", - добавил глава государства.

При этом он выразил уверенность, что депутаты рассмотрят этот документ и закрепят статус коренных народов Украины, включая крымских татар, в сжатые сроки. "Сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", - подчеркнул Зеленский.