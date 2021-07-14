Закон Зеленского о большом гербе Украины поддержал комитет Рады

Комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти поддержал предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о большом государственном гербе Украины. "За" было отдано 17 голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Александра Качуру.
"Только что комитет организации госвласти поддержал предложенный президентом Украины законопроект № 5712 о большом государственном гербе Украины. Результаты голосования: "за" - 17, "против" - 2, "воздержались"- 3",- написал он.
Качура добавил, что теперь ожидается решение Верховной Рады Украины.
Напомним, на сайте Верховной рады опубликовали текст предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о большом государственном гербе Украины.
Отметим, что данный законопроект был внесен в парламент главой государства в понедельник, 28 июня.