UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Закон Зеленского о большом гербе Украины поддержал комитет Рады

Автор: Мария Кучерявец

Комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти поддержал предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о большом государственном гербе Украины. "За" было отдано 17 голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Александра Качуру.

"Только что комитет организации госвласти поддержал предложенный президентом Украины законопроект № 5712 о большом государственном гербе Украины. Результаты голосования: "за" - 17, "против" - 2, "воздержались"- 3",- написал он.

Качура добавил, что теперь ожидается решение Верховной Рады Украины.

Напомним, на сайте Верховной рады опубликовали текст предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о большом государственном гербе Украины.

Отметим, что данный законопроект был внесен в парламент главой государства в понедельник, 28 июня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийгербВерховная рада