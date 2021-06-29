Закон Зеленского о большом гербе Украины появился в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о большом гербе Украины. Документ 29 июня зарегистрировали в ВР под №5712.
Глава государства определил его как неотложный для внеочередного рассмотрения Рады. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в парламенте будет первый президент Леонид Кравчук.
Текст документа на данный момент отсутствует на сайте ВР.
Последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству. Главным по наработке проекта определен комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Напомним, вчера на торжественном заседании парламента Зеленский анонсировал, что внес в Раду этот документ.
Как писало РБК-Украина, в конце августа прошлого года ВР объявила конкурс на лучший эскиз большого государственного герба.
Уже в ноябре был определен победитель конкурса. Им стал проект киевского художника Алексея Кохана.