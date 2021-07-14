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Закон Зеленского о большом гербе Украины поддержал комитет Рады

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Киев, Среда 14 июля 2021 17:08
Закон Зеленского о большом гербе Украины поддержал комитет Рады Фото: закон Зеленского о большом гербе Украины поддержал комитет Рады (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти поддержал предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о большом государственном гербе Украины. "За" было отдано 17 голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Александра Качуру.

"Только что комитет организации госвласти поддержал предложенный президентом Украины законопроект № 5712 о большом государственном гербе Украины. Результаты голосования: "за" - 17, "против" - 2, "воздержались"- 3",- написал он.

Качура добавил, что теперь ожидается решение Верховной Рады Украины.

Напомним, на сайте Верховной рады опубликовали текст предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о большом государственном гербе Украины.

Отметим, что данный законопроект был внесен в парламент главой государства в понедельник, 28 июня.

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Владимир Зеленский герб Верховная рада
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