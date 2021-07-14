Закон Зеленського про великий герб України підтримав комітет Ради
Комітет ВРУ з питань організації державної влади підтримав запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроект про великий державний герб України. "За" було віддано 17 голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олександра Качуру.
"Тільки що комітет організації держвлади підтримав запропонований президентом України законопроект № 5712 про великий державний герб України. Результати голосування: "за" - 17, "проти" - 2, "утрималися"- 3", - написав він.
Качура додав, що відтепер очікується рішення Верховної Ради України.
Нагадаємо, на сайті Верховної ради опублікували текст запропонованого президентом Володимиром Зеленським законопроекту про великий державний герб України.
Зазначимо, що даний законопроект був внесений в парламент главою держави у понеділок, 28 червня.