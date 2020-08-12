Закон о защите украинцев от коллекторов: НАПК выявило коррупционные риски

Агентство направило заключение экспертизы в комитет Рады
Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило коррупционные риски в законопроекте о защите украинцев от коллекторов. Так, ведомство провело антикоррупционную экспертизу соответствующего проекта №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
В частности, в документе понятие "просроченная задолженность" определено как "не выполненное в установленный срок денежное обязательство должника, возникшее в том числе из других оснований, предусмотренных законодательством Украины". В НАПК обращают внимание, что такое определение позволит коллекторам требовать долги даже в случаях, когда законом установлен только судебный порядок их взыскания.
Также отсутствует исчерпывающий перечень документов, которые должны подавать в орган лицензирования вместе с заявлением о выдаче лицензии на коллекторскую деятельность. Это может привести к неравным условиям для юридических лиц, которые планируют заниматься коллекторской деятельностью, а также к злоупотреблениям должностных лиц при рассмотрении заявлений о выдаче лицензии.
Кроме того, не определен четкий механизм аннулирования лицензии коллектора, а именно:
"Законопроект предусматривает, что работники субъектов коллекторской деятельности должны быть зарегистрированными по месту жительства. Это создает неоправданное ограничение для лиц, проживающих не по месту регистрации", - указывают в ведомстве.
К тому же, такое требование проекта закона не соответствует требованиям Конституции Украины и закона "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".
Поскольку проект требует доработки, НАПК направило заключение экспертизы в соответствующий комитет Верховной рады.
Напомним, ранее стало известно, что агентство взялось за проверку этого закона.
Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года парламент принял соответствующий законопроект № 2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" за основу, его поддержали 309 парламентариев.
Кроме того, НАПК также проведет экспертизу законопроекта №3618 "О риэлторской деятельности в Украине" на наличие коррупционных рисков.