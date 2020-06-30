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Риэлторов хотят вывести из "тени": НАПК проверит законопроект

Новости » Политика     30.06.2020 - 17:45
Риэлторов хотят вывести из "тени": НАПК проверит законопроект
Фото: риэлтор (freepik)

НАПК проверит закон на наличие коррупционных рисков

Национальное агентство по предотвращению коррупции проведет экспертизу законопроекта №3618 "О риэлторской деятельности в Украине". Закон проверят на наличие коррупционных рисков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"НАПК проведет антикоррупционную экспертизу проекта закона №3618 "О риэлторской деятельности в Украине". Законопроект был отобран для проведения антикоррупционной экспертизы в результате мониторинга проектов нормативно-правовых актов и предварительного анализа рисков, который проводит НАПК", - указано в сообщении.

Отмечается, что заключение экспертизы законопроекта с рекомендациями НАПК пришлют комитету Верховной рады Украины по вопросам экономического развития для учета при доработке проекта.

Данный закон предлагает детенизировать отрасль и позволить покупать или арендовать недвижимость исключительно через риэлторов, которые будут проходить экзамены на квалификацию. Они также будут вносить информацию по договорам (с присвоением уникального номера) в новый сервис - единую информационную базу. Незарегистрированные в базе риелторские договоры будут считаться ничтожными. Сама база будет публичной и доступной онлайн.

Напомним, в мае полиция задержала организатора группы "черных риэлторов", которые незаконно завладевали правами на недвижимость в Одессе.

Как писало РБК-Украина, ранее в Украине изменили правила прописки: Кабмин рассмотрел проект постановления "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства".

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины недвижимостьНАПК
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