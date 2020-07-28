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НАПК проверит закон о защите украинцев от коллекторов на коррупционные риски

Украина, Вторник 28 июля 2020 10:09
НАПК проверит закон о защите украинцев от коллекторов на коррупционные риски
Фото: коллектор (ro.com.pl)
Автор: Юлия Струк

В агентстве отметили, что проект содержит признаки коррупционных факторов

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверит законопроект о защите украинцев от коллекторов на коррупционные риски. Соответствующий документ Верховная рада приняла за основу в первом чтении.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Указано, что агентство провело мониторинг проектов нормативно-правовых актов, который обнаружил, что данный закон содержит признаки коррупционных факторов. По поводу него получена информация об угрозах и возможных нарушениях закона "О предотвращении коррупции".

Указано, что ведомство предоставит результаты экспертизы и рекомендации по устранению факторов, способствующих коррупции, соответствующим комитетам ВР для доработки документа перед вторым чтением.

Напомним, в декабре прошлого года парламент принял соответствующий законопроект № 2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" за основу, его поддержали 309 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, НАПК также проведет экспертизу законопроекта №3618 "О риэлторской деятельности в Украине" на наличие коррупционных рисков.

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