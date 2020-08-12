Закон о защите украинцев от коллекторов: НАПК выявило коррупционные риски

Фото: коллектор (ro.com.pl)

Агентство направило заключение экспертизы в комитет Рады

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило коррупционные риски в законопроекте о защите украинцев от коллекторов. Так, ведомство провело антикоррупционную экспертизу соответствующего проекта №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В частности, в документе понятие "просроченная задолженность" определено как "не выполненное в установленный срок денежное обязательство должника, возникшее в том числе из других оснований, предусмотренных законодательством Украины". В НАПК обращают внимание, что такое определение позволит коллекторам требовать долги даже в случаях, когда законом установлен только судебный порядок их взыскания.

Также отсутствует исчерпывающий перечень документов, которые должны подавать в орган лицензирования вместе с заявлением о выдаче лицензии на коллекторскую деятельность. Это может привести к неравным условиям для юридических лиц, которые планируют заниматься коллекторской деятельностью, а также к злоупотреблениям должностных лиц при рассмотрении заявлений о выдаче лицензии.

Кроме того, не определен четкий механизм аннулирования лицензии коллектора, а именно:

не предусмотрены четкие требования к содержанию актов проверок, согласно которым можно аннулировать лицензию,

не определены субъекты, имеющие право составлять такие акты,

не определены права субъектов на обжалование соответствующих решений органа лицензирования.

"Законопроект предусматривает, что работники субъектов коллекторской деятельности должны быть зарегистрированными по месту жительства. Это создает неоправданное ограничение для лиц, проживающих не по месту регистрации", - указывают в ведомстве.

К тому же, такое требование проекта закона не соответствует требованиям Конституции Украины и закона "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Поскольку проект требует доработки, НАПК направило заключение экспертизы в соответствующий комитет Верховной рады.

Напомним, ранее стало известно, что агентство взялось за проверку этого закона.

Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года парламент принял соответствующий законопроект № 2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" за основу, его поддержали 309 парламентариев.

Кроме того, НАПК также проведет экспертизу законопроекта №3618 "О риэлторской деятельности в Украине" на наличие коррупционных рисков.