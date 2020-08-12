Закон про захист українців від колекторів: НАЗК виявило корупційні ризики

Фото: колектор (ro.com.pl)

Агентство направило висновок експертизи до профільного комітету Ради

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупційні ризики у законопроекті про захист українців від колекторів. Так, відомство провело антикорупційну експертизу відповідного проекту №2133 "Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Зокрема, у документі поняття "прострочена заборгованість" визначено як "не виконане у встановлений строк грошове зобов’язання боржника, що виникло в тому числі з інших підстав, передбачених законодавством України". У НАЗК звертають увагу, що таке визначення дозволить колекторам вимагати заборговані кошти навіть у випадках, коли законом встановлено лише судовий порядок їх стягнення.

Також відсутній вичерпний перелік документів, які мають подавати до органу ліцензування разом із заявою про видачу ліцензії на колекторську діяльність. Це може призвести до нерівних умов для юридичних осіб, що планують займатися колекторською діяльністю, а також до зловживань службових осіб під час розгляду заяв про видачу ліцензії.

Крім того, не визначено чіткий механізм анулювання ліцензії колектора, а саме:

не передбачені чіткі вимоги до змісту актів перевірок, відповідно до яких можна анулювати ліцензію,

не визначені суб’єкти, що мають право складати такі акти,

не визначені права суб’єктів на оскарження відповідних рішень органу ліцензування.

"Законопроєкт передбачає, що працівники суб’єктів колекторської діяльності мають бути зареєстровані за місцем проживання. Це створює невиправдане обмеження для осіб, які проживають не за місцем реєстрації", - вказують у відомстві.

До того, ж така вимога проекту закону не відповідає вимогам Конституції України та закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Оскільки проект потребує доопрацювання, НАЗК направила висновок експертизи до відповідного комітету Верховної ради.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що агентство взялося за перевірку цього закону.

Як писало РБК-Україна, у грудні минулого року парламент ухвалив відповідний законопроект № 2133 "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності" за основу, його підтримали 309 парламентарів.

Крім того, НАЗК також проведе експертизу законопроекту №3618 "Про ріелторську діяльність в Україні" на наявність корупційних ризиків.