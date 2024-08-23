Закон про заборону РПЦ в Україні надіслали на підпис Зеленському
Закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні, який Рада ухвалила 20 серпня, було передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.
На сайті парламенту зазначено, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон з реєстраційним номером 8371 про заборону РПЦ в Україні.
Фото: статус закону на сайті Ради (itd.rada.gov.ua)
Також на сайті уточнюється, що документ передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Що передувало
Нагадаємо, 20 серпня ВР у другому читанні ухвалила законопроект, яким пропонувалося заборонити в Україні РПЦ та пов'язані з нею організації. За таку ініціативу проголосували 265 нардепів.
Це, як зазначав голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микита Потураєв, є необхідним для ефективної боротьби з російською пропагандою, яку вона поширює через церкву.
Потураєв також уточнював, що ухвалення такого закону не означає, що в Україні автоматично заборонять Українську православну церкву, оскільки вона заявляє про розрив зв'язків із РПЦ.
Водночас, голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент у коментарі РБК-Україна запевняв, що закон не відповідає Конституції і документ нібито відкриває перспективи дискримінації віруючих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.