В УПЦ відреагували на закон про заборону пов'язаних з РПЦ організацій в Україні

В Українській православній церкві вважають, що закон про заборону в Україні Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій не відповідає Конституції.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент.

"Українська православна церква не має ознак, які відносять її до об'єктів цього закону. Вона самостійна та незалежна у своєму управлінні", - зазначив він.

Митрополит Климент різко розкритикував партію "Європейська солідарність", яка, за його словами, є головним лобістом такого закону. Він нагадав, що глава "Євросолідарності" Петро Порошенко "підозрюється у держзраді та інших кримінальних злочинах".

Глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ підкреслив, що церкву заборонити неможливо, оскільки "вона не від світу цього і існує за Божими законами".

"Можна лише дискримінувати її віруючих – свідомих громадян України, тисячі з яких воюють у лавах ЗСУ. Можна позбавити їх права вільно сповідувати свою релігію, можна вигнати їх із храмів, які вони збудували чи самостійно відновили, можна системно відносити до людей другого ґатунку, травити, висміювати", - додав митрополит.

Він вважає, що ухвалений закон, якщо їм маніпулювати, відкриває саме такі перспективи.

"Тому цей закон не проти церкви. Він проти самої держави", - додав митрополит.