Закон о запрете РПЦ в Украине отправили на подпись Зеленскому
Закон о запрете Русской православной церкви (РПЦ) и связанных с ней организаций в Украине, который Рада приняла 20 августа, был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.
На сайте парламента указано, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон с регистрационным номером 8371 о запрете РПЦ в Украине.
Фото: статус закона на сайте Рады (itd.rada.gov.ua)
Также на сайте уточняется, что документ передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Что предшествовало
Напомним, 20 августа ВР во втором чтении приняла законопроект, которым предлагалось запретить в Украине РПЦ и связанные с ней организации. За такую инициативу проголосовали 265 нардепов.
Это, как отмечал глава комитета по гуманитарной и информационной политике Рады Никита Потураев, необходимо для эффективной борьбы с российской пропагандой, которую она распространяет через церковь.
Потураев также уточнял, что принятие такого закона не означает, что в Украине автоматически запретят Украинскую православную церковь, поскольку она заявляет о разрыве связей с РПЦ.
В то же время глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в комментарии РБК-Украина заверял, что закон не соответствует Конституции и документ якобы открывает перспективы дискриминации верующих.
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