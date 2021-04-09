Закон о выплатах ФОПам вступил в силу: кто получит и куда обращаться

В пятницу, 9 апреля, закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, зарегистрированным в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, вступил в силу. Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Кто получит средства

По 8 тысяч гривен получат только те ФОПы и наемные работники предприятий, основной вид экономической деятельности которых входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Перечень основных видов определяется Кабинетом министров.

Правительство еще не утверждало новый перечень этих видов экономической деятельности. Однако пока действует постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236, которым был установлен этот перечень. По этому списку деньги получали в 2020 году.

В Кабинете министров уточнили, что предприниматели, которые получили помощь в прошлом году, смогут повторно обратиться за получением средств.

За деньгами можно обращаться в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня. Если же человек работает в регионе, в котором такие ограничения уже были раньше, то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона.

Как получить помощь

Заявление формируется и подается через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дия", в том числе с использованием мобильного приложения.

В заявлении следует указать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN.

Проверка информации осуществляется при формировании и подачи заявления на соответствие условиям предоставления помощи.

Пенсионный фонд Украины осуществляет перечисление средств для выплаты не позднее чем в течение следующего операционного дня.

Заявки можно будет подавать на следующей неделе.

Источники средств

Законом установлено, что компенсации выплачиваются за счет средств государственного бюджета Украины - в размере 8 тысяч гривен; за счет средств местного бюджета - в размере, определенном решением органа местного самоуправления.