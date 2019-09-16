Закон об увольнении членов Нацрады ВР может рассмотреть 18 сентября

Профильный комитет предлагает нардепам в среду принять законопроект о процедуре увольнения и назначения членов Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом заявила заместитель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

В частности, комитет призывает ВР включить в повестку дня два законопроекта - №2035 и №2036.

"На утреннем заседании 18 сентября мы предлагаем включить в повестку дня два законопроекта. №2036 - очень спешный законопроект: он вносит изменения в закон о Национальной раде по вопросам телевидения и радиовещания по поводу совершенствования процедуры увольнения и назначения ее членов", - заявила Кравчук.

Также она рассказала, что в среду предлагается рассмотреть законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием".

Напомним, в конце мая Верховная рада Украины назначила нового члена Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания - Максима Оноприенко.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал Верховной Раде 8 созыва усовершенствовать процедуру отбора кандидатур на должности членов Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания.