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Раде рекомендуют усовершенствовать процедуру отбора членов Нацрады

Новости » Политика    16.05.2019 - 19:50
Раде рекомендуют усовершенствовать процедуру отбора членов Нацрады
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий закон рекомендуют принять за основу

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политике рекомендует Верховной раде усовершенствовать процедуру отбора кандидатур на должности членов Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет рассмотрел на заседании 15 мая законопроект №10268 о внесении изменений в закон "О Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" по совершенствованию конкурсной процедуры".

В частности, законопроект предусматривает изменения, позволяющие комитету, к ведению которого отнесены вопросы деятельности регулятора в сфере аудиовизуальных медиа, за три месяца до истечения полномочий членов Нацрады, назначенных парламентом, начать процедуру отбора кандидатур на должности членов ведомства.

"Это позволит не только соблюсти процедуру отбора, определенную действующим законодательством, но и обеспечить непрерывность в деятельности Национальной рады. Глава комитета Виктория Сюмар предложила комитету рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять указанный законопроект за основу и в целом. Комитет единогласно поддержал такое решение", - отмечается в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 4 мая уволил главу Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Это произошло после того, как Артеменко в письме сообщил, что подал в отставку. Он отмечал, что одной из причин увольнения является приглашение на другую работу. Срок полномочий Артеменко должен был закончиться в июле 2019 года.

Так, 7 мая Порошенко подписал указ о назначении Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Добавим также, действующий президент назначил Владимира Горковенко членом Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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