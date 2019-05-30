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Парламент назначил нового члена Нацрады

Новости » Политика    30.05.2019 - 11:28
Парламент назначил нового члена Нацрады
Фото: Максим Оноприенко (youtube.com Телеканал TV5)

Назначение поддержали 233 депутата Рады

Верховная рада Украины назначила нового члена Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания, передает корреспондент РБК-Украина. За назначение Максима Оноприенко проголосовали 233 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ходе рейтингового голосования больше всего голосов набрала кандидатура Максима Оноприенко. После этого глава парламента поставил на голосование вопрос его назначения членом Нацрады.

Напомним, 4 мая на тот момент президент Украины Петр Порошенко уволил главу Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Это произошло после того, как Артеменко в письме сообщил, что подал в отставку.

Он отметил, что одной из причин увольнения является приглашение на другую работу. Срок полномочий Артеменко должен был закончиться в июле 2019 года.

После этого Порошенко назначил Владимира Горковенка членом Нацрады.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует Верховной раде усовершенствовать процедуру отбора кандидатур на должности членов Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания.

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Темы: Заседание Рады
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