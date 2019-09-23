Закон об уменьшении давления на бизнес передали на подпись Зеленскому

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект уже подписан главой парламента Дмитрием Разумковым.

В частности, предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

Напомним, Рада одобрила данный закон во втором чтении 18 сентября. Проект закона был определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный. За основу данный законопроект Рада приняла 10 сентября.

Так, в ходе заседания 6 сентября профильный правоохранительный комитет рекомендовал парламенту одобрить данный законопроект.

Как писало РБК-Украина ранее, закон о противодействии давлению на бизнес вступил в силу 7 декабря 2017 года. Пятый президент Петр Порошенко отмечал, что бизнес получил дополнительные рычаги защиты. По его словам, закон защищает предприятия Украины от злоупотреблений представителей силовых ведомств при проведении следственных действий.