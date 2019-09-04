В Раде рассмотрят неотложные законопроекты Зеленского 6 сентября

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Комитет в пятницу планирует рассмотреть четыре законопроекта президента

Правовой комитет Верховной рады рассмотрит неотложные законопроекты президента Владимира Зеленского 6 сентября. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВР Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, комитет в пятницу сможет рассмотреть по существу четыре законопроекта, которые определены президентом как неотложные.

"Законопроекты определены президентом как неотложные, с сокращенными сроками подачи альтернативных законопроектов. Этот срок завершается в эту пятницу. Поэтому мы должны выдержать время до пятницы для того, чтобы рассмотреть эти законопроекты комитетом по сути... На самом деле, это наиболее важный вопрос, который нас ждет в течение ближайшей недели работы", - заявил Монастырский.

По словам нардепа, законопроекты должны обработать в рабочих группах.

Он отметил, что речь идет о следующих законопроектах: "О внесении изменений в некоторые законы о деятельности Нацгвардии" №1007, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства" №1009, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры" №1032, а также № 1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес".

"Поскольку у нас поставлен сокращенный срок, то следующее заседание в эту пятницу в 17:00. По рабочим группам будет просьба к этому времени проработать эти законопроекты. Сегодня мы голосуем председателей этих рабочих групп", - добавил Монастырский.

Напомним, в Раде озвучили сроки рассмотрения в Конституционном суде Украины семи законопроектов авторства президента Владимира Зеленского. Так, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что у КСУ есть два месяца для рассмотрение президентских законопроектов.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник парламент направил на рассмотрение КСУ семь проектов законов авторства Зеленского. В частности, на рассмотрение КСУ направили закон о праве президента назначать и увольнять руководство ГБР и НАБУ, сокращении парламента следующего созыва до 300 парламентариев, лишении мандата за кнопкодавство и прогулы и проч.

Добавим также, в ходе утреннего пленарного заседания во вторник Рада сняла неприкосновенность с нардепов. Документ уже подписал спикер ВР Дмитрий Разумков. Законопроект передан на подпись Владимиру Зеленскому.