Рада поддержала за основу закон об уменьшении давления на бизнес

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон был определен президентом как неотложный

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 365 парламентариев. Также нардепы поддержали сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Следует отметить, этот проект закона был определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

Также документом повышается размер сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ходе заседания 6 сентября профильный правоохранительный комитет рекомендовал парламенту одобрить данный законопроект.

Как писало РБК-Украина ранее, закон о противодействии давлению на бизнес вступил в силу 7 декабря 2017 года. Пятый президент Петр Порошенко отмечал, что бизнес получил дополнительные рычаги защиты. По его словам, закон защищает предприятия Украины от злоупотреблений представителей силовых ведомств при проведении следственных действий.