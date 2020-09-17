Закон Украины должны уважать все, независимо от вероисповедания, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с хасидами-поломниками, которая произошла на украинско-белорусской границе. По его словам, законодательство Украины должны уважать все, не зависимо от гражданства, вероисповедания или принадлежности к тому или иному культурному течению.

Об этом Кулеба сообщил во время брифинга.

По его словам, кризисная ситуация была создана не на всей украинско-белорусской границе, а только в пункте пропуска "Новые Яриловичи".

"Когда мы посмотрели на всю карту наших пунктов пропуска с Беларусью, то ни в одном другом пункте такой кризисной ситуации не было. Более того, некоторые иностранные граждане прибывали на границу, видели, что не могут въехать в Украину, разворачивались и ехали назад. Все было спокойно и цивилизовано", - заявил он.

При этом министр отметил, что по данной ситуации ведутся переговоры с Беларусью и Израилем.

"Я по всем дипломатическим каналам дал поручение работать для того, чтобы минимизировать любые недопонимания по этому вопросу", - заявил он.

Напомним, 16 сентября Кабмин закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи" в связи с напряжением на границе с Беларусью.

При этом в Офисе президента обвинили Беларусь в разжигании конфликта с хасидами на границе.

По словам заместителя министра внутренних Антона Геращенко, хасидов ввели в заблуждение с целью заработать. Им якобы пообещали, что они смогут попасть в Украину через белорусскую границу.