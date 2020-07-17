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Закон об уголовных проступках ускорит рассмотрение мелких дел, - МВД

Киев, Пятница 17 июля 2020 22:38
Закон об уголовных проступках ускорит рассмотрение мелких дел, - МВД
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская, Дмитрий Левицкий

Закон уже вступил в силу

В среду, 1 июля, вступил в силу закон о криминальных проступках. В Министерстве внутренних дел ожидают, что закон сможет помочь судам быстрее рассматривать простые дела, которые сегодня длятся годами.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".

По его словам, затягивание рассмотрения дел о мелких преступлениях подрывало доверие к правосудию. Принятый закон об уголовных проступках должен ускорить работу украинских судов.

"В законодательной сфере сделан большой прорыв. С 1 июля работает закон о криминальных проступках. Благодаря этому закону, 80% преступлений будут рассматриваться в судах в течение месяца-двух", - заявил Геращенко.

Он отметил, что закон поможет разгрузить суды, ускорив рассмотрение дел о мелких кражах, мелкой торговле наркотиками, мелком хулиганстве и драках.

"Это те преступления, ответственность по которым не требует лишения свободы. Сейчас когда человека побили, есть 5 свидетелей и видеокамеры, суд длится 2 года", - добавил представитель МВД.

Напомним, закон об уголовных проступках приняла Рада в средине мая этого года.

Кроме того, аресты на 15 суток за пьяное вождение разрешить предлагали в МВД.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАнтон Геращенкоуголовный проступок
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