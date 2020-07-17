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Закон про кримінальні проступки прискорить розгляд дрібних справ, - МВС

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 22:38
Закон про кримінальні проступки прискорить розгляд дрібних справ, - МВС
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська, Дмитро Левицький

Закон вже набув чинності

У середу, 1 липня, набрав чинності закон про кримінальні проступки. У Міністерстві внутрішніх справ очікують, що закон зможе допомогти судам швидше розглядати прості справи, які сьогодні тривають роками.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24".

За його словами, затягування розгляду справ про дрібні злочини підривало довіру до правосуддя. Прийнятий закон про кримінальні проступки має прискорити роботу українських судів.

"У законодавчій сфері зроблено великий прорив. З 1 липня працює закон про кримінальні проступки. Завдяки цьому закону, 80% злочинів будуть розглядатися в судах протягом місяця-двох", - заявив Геращенко.

Він зазначив, що закон допоможе розвантажити суди, прискоривши розгляд справ про дрібні крадіжки, дрібну торгівлю наркотиками, дрібне хуліганство і бійки.

"Це ті злочини, відповідальність за які не вимагає позбавлення волі. Зараз коли людину побили, є 5 свідків і відеокамери, суд триває 2 роки", - додав представник МВС.

Нагадаємо, закон про кримінальні проступки Рада ухвалила в середині травня цього року.

Крім того, арешти на 15 діб за п'яне водіння дозволити пропонували в МВС.

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