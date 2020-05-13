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Рада одобрила за основу закон для введения института уголовных проступков

Новости » Политика     13.05.2020 - 20:45
Рада одобрила за основу закон для введения института уголовных проступков
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Законопроектом предлагается изменить 125 законодательных актов

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3314 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений"для введения института уголовных проступков, передает корреспондент РБК-Украина.

Его поддержали 280 парламентариев.

Данный законопроект является одним из блока проектов, необходимых для введения института уголовных проступков, который должен заработать в Украине с 1 июля 2020 года.

Проектом предлагается внести изменения в 125 законодательных актов Украины изменения, согласно которым слово "преступление" в их тексте заменяется словами "уголовное преступление", слова "преступление небольшой тяжести" заменяются словами "уголовный проступок", слова "преступление средней тяжести" заменяются словами "нетяжелое преступление", а также вносятся другие редакционные коррективы, направленные на приведение национального законодательства в соответствие с понятийным аппаратом, которым оперирует закон об институте уголовных проступков.

Напомним, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять этот законопроект еще в конце апреля.

Теги Новости Украины Верховная Радауголовная ответственность
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