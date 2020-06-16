Закон о трудовых мигрантах защитит заробитчан от аферистов, - Струневич

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

По мнению нардепа, законопроект - один из важных шагов к постепенной легализации рынка международного трудоустройства

Проект закона "О защите трудовых мигрантов и борьбу с мошенничеством в трудоустройстве за границу", который Верховная рада приняла за основу 16 июня, позволит защитить заробитчан от аферистов.

Об этом заявил народный депутат и заместитель председателя фракции “Слуга народа” Вадим Струневич на своей странице в Facebook.

“Я являюсь соавтором этого важнейшего законопроекта наряду с коллегами по Верховной Раде - Галиной Третьяковой, Олегом Арсенюком, Сергеем Гривко и другими. Каждый год сотни тысяч наших сограждан, через трудное экономическое положение, едут на заработки за границу. Да, все мы - и президент, и депутатский корпус, и Кабмин - сейчас работаем на то, чтобы как можно меньше наших сограждан вынуждены были искать лучшей доли на чужбине. Однако, сейчас это объективная реальность, а значит мы обязаны обеспечить защиту и все надлежащие права этим гражданам. И этот законопроект направлен именно на это”, - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что сейчас наблюдаются многочисленные случаи мошенничества, когда под видом компаний по международному трудоустройству, с граждан собирают деньги за трудоустройство, но потом никуда их не отправляют. При этом, берут за такую аферу от 300 до 600 евро.

“Новый закон лишает украинских трудовых мигрантов от уплаты наперед денег этим компаниям, а на последних накладываются большие штрафы за нарушение этой нормы. Я уверен, что таким образом мы существенно уменьшим количество мошенников, ведь большинство нечестных бизнесменов зарабатывают на том, что берут наперед деньги за вакансию из соискателей, а потом просто исчезают с деньгами или отправляют людей непонятно куда”, - считает Струневич.

По его словам, этот законопроект - один из важных шагов к постепенной легализации рынка международного трудоустройства.

“Он (законопроект - ред.) приведет к созданию нормальной конкурентной среды и прозрачной работы бизнеса, принесет государству деньги в виде налогов и обезопасит украинцев от уплаты денег мошенникам или нечестным бизнесменам”, - подытожил Струневич.

Напомним, Украина и Польша намерены заключить соглашение о сезонных трудовых мигрантах.

Как писало РБК-Украина, в начале мая НБУ на основе прогноза экономического развития стран-реципиентов украинских мигрантов снизил на 20% до 10,0 млрд долларов прогноз денежных переводов на 2020 год.

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Автор: РБК-Украина