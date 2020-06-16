Закон про трудових мігрантів захистить заробітчан від аферистів, - Струневич

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

На думку нардепа, законопроект - один з важливих кроків до поступової легалізації ринку міжнародного працевлаштування

Проект закону "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон", який Верховна рада схвалила за основу 16 червня, дозволить захистити заробітчан від аферистів.

Про це заявив народний депутат та заступник голови фракції “Слуга народу” Вадим Струневич на своїй сторінці у Facebook.

“Я є співавтором цього надважливого законопроекту поряд з колегами по Верховній Раді - Галиною Третьяковою, Олегом Арсенюком, Сергієм Гривко та іншими. Кожен рік сотні тисяч наших співгромадян, через скрутне економічне положення, їдуть на заробітки за кордон. Так, всі ми - і президент, і депутатський корпус, і Кабмін - зараз працюємо на те, щоб якомога менше наших співгромадян вимушені були шукати кращої долі на чужині. Однак, зараз це об'єктивна реальність, а значить ми зобов'язані забезпечити захист та всі належні права цим громадянам. І цей законопроект направлений саме на це”, - зазначив нардеп.

Він також підкреслив, що зараз спостерігаються численні випадки шахрайства, коли під виглядом компаній з міжнародного працевлаштування, з громадян збирають гроші за працевлаштування, але потім нікуди їх не відправляють. При цьому, беруть за таку аферу від 300 до 600 євро.

“Новий закон позбавляє українських трудових мігрантів від сплати наперед грошей цим компаніям, а на останніх накладаються великі штрафи за порушення цієї норми. Я впевнений, що таким чином ми суттєво зменшимо кількість шахраїв, адже більшість нечесних бізнесменів заробляють на тому, що беруть наперед гроші за вакансію зі здобувачів, а потім чи просто зникають з грошима чи відправляють людей незрозуміло куди”, - вважає Струневич.

За його словами цей законопроект - один з важливих кроків до поступової легалізації ринку міжнародного працевлаштування.

“Він (законопроект, - ред) призведе до створення нормального конкурентного середовища та прозорої роботи бізнесу, принесе державі гроші у вигляді податків та убезпечить українців від сплати грошей шахраям чи недоброчесним бізнесменам”, - підсумував Струневич.

Нагадаємо, Україна і Польща мають намір укласти угоду щодо сезонних трудових мігрантів.

Як писало РБК-Україна, на початку травня НБУ на основі прогнозу економічного розвитку країн-реципієнтів українських мігрантів знизив на 20% до 10,0 млрд доларів прогноз грошових переказів на 2020 рік.

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Автор: РБК-Україна