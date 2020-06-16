Рада сделала шаг к легализации заробитчан

Трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании-посреднику за вакансию
Верховная рада сделала шаг к легализации трудовых мигрантов. Парламент принял за основу соответствующий законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 248 народных депутатов.
Закон предлагает:
После окончательного принятия закона украинский трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании-посреднику за вакансию; а на нарушителей будут налагать штраф (2-5 тысяч необлагаемых минимумов).
"Мошенничество существенно уменьшится, ведь большинство нечестных бизнесменов зарабатывают на том, что берут заранее деньги за вакансию с соискателей, а потом или просто исчезают с деньгами или отправляют людей непонятно куда", - указано в пояснительной записке.
В случае, если компания-посредник будет плохо работать, врать соискателю о вакансии и условиях работы, то не получит от работодателя свою оплату.
Напомним, Украина и Польша намерены заключить соглашение о сезонных трудовых мигрантов.
Как писало РБК-Украина, в начале мая НБУ на основе прогноза экономического развития стран-реципиентов украинских мигрантов снизил на 20% до 10,0 млрд долларов прогноз денежных переводов на 2020 год.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Юлия Струк