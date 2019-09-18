Закон о столице не успеют рассмотреть на этой неделе

Фото: КГГА (РБК-Украина)

В проект закона о столице будут внесены альтернативные законопроекты

Верховная рада вряд ли успеет рассмотреть проект закона о столице Украины на этой неделе. Об этом заявила представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук, передает РБК-Украина.

По словам Верещук, рассмотрение законопроекта будет актуальным немного позже.

"Думаю, что этот вопрос будет актуальным чуть позже. Ведь сегодня среда, завтра - четверг. Трудно по времени успеть", - заявила Верещук.

При этом Верещук отметила, что в проект закона о столице будут внесены альтернативные законопроекты.

"Я его изучала. Знаю, что будут внесены альтернативные законопроекты в закон о столице. Продолжаются дискуссии по закону", - добавила она.

Напомним, законопроект о столице был внесен в Раду группой нардепов от "Слуги народа" 13 сентября. Согласно законопроекту, должности мера Киева и главы Киевской городской государственной администрации предлагается разделить. Кроме того, в документе предлагается провести 8 декабря текущего года внеочередные выборы мэра Киева.

Ранее РБК-Украина писало, что по словам заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, ведется работа над тем, чтобы обновить закон "О столице", где Киеву было бы возвращено самоуправление.



