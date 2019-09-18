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Закон про столицю не встигнуть розглянути на цьому тижні

Новини » Політика    18.09.2019 - 10:29
Закон про столицю не встигнуть розглянути на цьому тижні
Фото: КМДА (РБК-Україна)

У проект закону про столицю будуть внесені альтернативні законопроекти

Верховна рада навряд чи встигне розглянути проект закону про столицю України на цьому тижні. Про це заявила представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук, передає РБК-Україна.

За словами Верещук, розгляд законопроекту буде актуальним трохи пізніше.

"Думаю, що це питання буде актуальним трохи пізніше. Адже сьогодні субота, завтра - четвер. Важко з часу встигнути", - заявила Верещук.

При цьому Верещук зазначила, що проект закону про столицю будуть внесені альтернативні законопроекти.

"Я його вивчала. Знаю, що будуть внесені альтернативні законопроекти в закон про столицю. Тривають дискусії за законом", - додала вона.

Нагадаємо, законопроект про столицю був внесений в Раду групою нардепів від "Слуги народу" 13 вересня. Відповідно до законопроекту, посади мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації пропонується розділити. Крім того, в документі пропонується провести 8 грудня поточного року позачергові вибори мера Києва.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, ведеться робота над тим, щоб оновити закон "Про столицю", де Києву було б повернуто самоврядування.

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