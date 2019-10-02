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Закон о статусе Донбасса вынесут на рассмотрение после нормандской встречи

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Все вопросы по Донбассу будут рассмотрены после встречи "нормандской четверки"

Новый закон об особом статусе Донбасса вынесут на рассмотрение парламента после встречи в нормандском формате. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Верещук, пока парламент не обсуждает разработку никаких законопроектов, связанных с особым статусом Донбасса, или проведением там выборов.

"Мы все это будем обсуждать после того, как пройдут переговоры в нормандском формате. Мы сейчас не обсуждаем разработку никаких законопроектов, которые касаются проведения выборов, внесения изменений или нового законопроекта", - пояснила она.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что пока в парламенте нет концепции нового закона об особом статусе Донбасса. Арахамия также добавил, что пока никто не обращался в Раду с законодательной инициативой относительно данного закона.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в новый закон об особом статусе Донбасса будет имплементирована "формула Штайнмайера". Зеленский отмечал, что новый закон об особом статусе начнет действовать сразу после проведения местных выборов на Донбассе.

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