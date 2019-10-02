Закон про статус Донбасу винесуть на розгляд після нормандської зустрічі

Новий закон про особливий статус Донбасу винесуть на розгляд парламенту після зустрічі у нормандському форматі. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Верещук, наразі парламент не обговорює розроблення жодних законопроектів, пов'язаних з особливим статусом Донбасу, чи проведенням там виборів.

"Ми все це будемо обговорювати після того, як відбудуться перемовини у нормандському форматі. Ми зараз не обговорюємо розроблення ніяких законопроектів, які стосуються провдення виборів, внесення змін, чи нового законопроекту", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що поки у парламенті немає концепції нового закону про особливий статус Донбасу. Арахамія також додав, що поки ніхто не звертався в Раду з законодавчої ініціативою щодо даного закону.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в новий закон щодо особливого статусу Донбасу буде імплементовано "формулу Штайнмайєра". Зеленський наголошував, що новий закон про особливий статус почне діяти відразу після проведення місцевих виборів на Донбасі.