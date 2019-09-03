Закон про зняття недоторканності прийнятий без порушень регламенту, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков запевняє, що при прийнятті закону була витримана процедура

Законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів прийнятий без порушень закону про регламент Верховної ради. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, процедура прийняття закону була витримана.

"Депутати можуть зараз йти і подавати до Конституційного суду. Але я не розумію, як після цього можна буде йти на вибори. Це подвійні стандарти. Я вважаю, що ми витримали процедуру. Регламент - дуже важкий закон. Завжди можна буде знайти пункт, до якого можна сказати, що він не був у повному обсязі виконаний. Але якщо ми йдемо по загальних процедурах, яких ми дотримались, впевнений, що рішення щодо його прийняття повністю відповідає діючому законодавству", - заявив Разумков.

Перший віце-спікер Руслан Стефанчук також наголосив, що комітет мав право збиратись у період між сесіями Верховної ради.

Нагадаємо, Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Так, документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року. Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що при знятті недоторканності у депутатів зберігається індемнітет. Він запевнив, що депутати не будуть нести відповідальності за політичні рішення.

Додамо також, глава Ради Дмитро Разумков заявив, що робота Верховної ради України у вівторок, 3 вересня, продовжена до вичерпання порядку денного. Народні депутати проголосували за те, що будуть працювати після 18:00. Пропозицію про продовження роботи підтримали 317 парламентаріїв.