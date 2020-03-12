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Договоренности с МВФ актуализируют в ближайшие недели, - Минфин

Новости » Финансы     12.03.2020 - 15:23
Договоренности с МВФ актуализируют в ближайшие недели, - Минфин
Фото: Игорь Уманский (УНИАН)

Визит украинской делегации в США будет готовиться по мере необходимости

Договоренности о следующем транше с Международным валютным фондом будут актуализированы в ближайшие недели. Об этом заявил министр финансов Украины Игорь Уманский, передает правительственный портал.

По его словам, договоренности с МВФ были достигнуты в расчете получить транш уже ноябре-декабре 2019 года, поэтому новому правительству следовало бы отложить их и начать с чистого листа.

"Но правительство приняло решение взять наработанное за основу и актуализировать. Актуализация - это вопрос нескольких недель", - пояснил Уманский.

Он также уточнил, что Украина и МВФ обсудили ключевые вопросы 10 марта, и визит украинской стороны в Вашингтон будет готовиться по мере необходимости. Министр добавил, что бюджет не будет пересматриваться без качественно обновленного макроэкономического прогноза.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль должен в ближайшее время отправиться в США на встречу с представителями МВФ, чтобы обсудить меморандум.

До этого Bloomberg писало, что переговоры Украины с МВФ относительно нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука.

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