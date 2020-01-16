Закон о регламенте Рады сняли с рассмотрения

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Законопроект об изменениях в регламент будет доработан

Законопроект об изменениях в регламент Верховной рады будет доработан из-за рисков нарушения конституционных прав народных депутатов. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, доработанный документ будет согласован со всеми фракциями парламента.

"Я сегодня отозвал эту версию регламента. Ведь было много вопросов о конституционности некоторых норм. В частности, ограничение по 45-ти депутатов, когда речь идет об отмене постановления. Это может быть расценено как нарушение конституционных прав", - заявил Арахамия.

Он также пояснил, что создадут рабочую группу для доработки законопроекта.

"Мы решили взять по два представителя из каждой фракции и доработать законопроект, чтобы не было обвинений, что монобольшинство меняет регламент под себя. Мы хотим отработать это с другими фракциями, чтобы у нас была согласованная версия. Потому что его надо менять, потому что он реально архаичный ", - добавил Арахамия.

Напомним, данные изменения предполагают, что голосование на пленарной неделе будет проходить только в четверг. При этом во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения.