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Комитет ВР выявил признаки коррупции в проекте изменений в Регламент

Новости » Политика     15.01.2020 - 17:55
Комитет ВР выявил признаки коррупции в проекте изменений в Регламент
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Законопроект Арахамии не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства

Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики признал, что законопроект №2691 об изменениях в Регламент парламента не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончаренко, за это решение проголосовали часть народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Комитет ВР выявил признаки коррупции в проекте изменений в Регламент

Как сообщало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента, которым предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Законопроект №2691 внесли в парламент руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие депутаты из этой фракции.

Предложенными изменениями определяется, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило: во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения; в четверг - голосование.

Также законопроектом определяется, что при рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которой было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов.

При этом 13 января первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада может внести изменения в Регламент Верховной рады на этой неделе.

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